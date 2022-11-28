Бахмут, ДНР, , 02:52 — REGNUM ВСУ под Артёмовском в Донбассе ежедневно несут большие потери — 240-250 боевиков. Об этом сообщает издание The New York Time.

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Особенно отмечают потери ВСУ за последние три дня.

«В последние пару дней русские пытались продвигаться более интенсивно. Поток жертв под Артёмовском казался нескончаемым. Врачи насчитали 50 раненых, а накануне за сутки в госпиталь доставили порядка 240 боевиков», — пишет издание о Бахмуте.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России ликвидировали на артемовском направлении идейного киевского боевика Дмитро Сидорко, который известен под псевдонимом Sunset.