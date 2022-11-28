СМИ: Европа собирается платить за ослабление России повышением цен на нефть

Лондон, , 02:50 — REGNUM Эксперты из стран Евросоюза не поддержали намерение ввести ценовой потолок для нефти, поставляемой из России. Многие сочли это «глупой шуткой». Соответствующие выдержки из арабской газеты Asharq Al-Awsat опубликовало ИноСМИ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание указывает, что с самого начала спецоперации европейские лидеры старались найти способы ослабить Россию, но с введением потолка цен на нефть за это придётся дорого заплатить.

«Предложение, которое появилось позавчера, мы рассматриваем как шутку. Сложно серьёзно к этому относиться. Предлагаемая там цена недопустима, так как она выше, чем текущие цены на рынке», — заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Газета напоминает, что предложением по установлению новых цен недовольны министры энергетики Франции, Бельгии и Италии.

«Это не то, о чем мы просили, будучи членами блока из 15 стран, которые хотели установить потолок цен на газ», — отметила министр энергетики Мальты Мириам Далли.

Как сообщало ИА REGNUM, «потолок безопасности» в отношении цен на газ будет включаться автоматически при соблюдении одновременно двух условий: превышении цены контракта на TTF «на месяц вперед» €275 за МВт\ч ($283,9) и превышении на €58 за МВт\ч в течение двух недель.