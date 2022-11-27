Киев, 28 ноября, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Запасов ядерного топлива на территории бывш. УССР хватит на два года. Далее планируется производство топлива по американской технологии Westinghouse, сообщает пресс-служба энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«Мы взаимодействуем с одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse Electric по вопросу создания линии производства собственного топлива», — уточнил глава компании Пётр Котин.

По его словам, в стране уже производятся хвостовики и головки кассеты, которые лицензированы США. Половина будет выпускаться на территории бывш. УССР, а другую половину поставят из США.

Ранее ИА REGNUM передавало, учитывая значимость энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, а также несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, были начаты работы по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.

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