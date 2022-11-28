Шанхай, Китай, , 02:25 — REGNUM В Шанхае при освещении студенческих протестов против коронавирусных мер был задержан полицией журналист британской BBC Эд Лоуренс. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации ВВС, в полицейском участке Лоуренс подвергся физическому насилию. Власти Китая инцидент ещё не комментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шанхае 27 ноября прошла демонстрация против введенных властями антикоронавирусных ограничений.