Шанхай, Китай, 28 ноября, 2022, 02:25 — ИА Регнум. В Шанхае при освещении студенческих протестов против антикоронавирусных мер был задержан полицией журналист британской BBC Эд Лоуренс. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации ВВС, в полицейском участке Лоуренс подвергся физическому насилию. Власти Китая инцидент ещё не комментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шанхае 27 ноября прошла демонстрация против введенных властями антикоронавирусных ограничений.