Премьер Великобритании допустил увеличение военной помощи Киеву в 2023 году

Лондон, , 02:23 — REGNUM Великобритания будет оказывать киевскому режиму поддержку так долго, как это потребуется. В связи с этим могут быть увеличены объёмы оказываемой военной помощи в 2023 году. С соответствующим заявлением выступит 28 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает его канцелярия.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не испытывайте никаких сомнений. Мы продолжим поддерживать [бывш. УССР] так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы поставим новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить [жителей территории б. УССР] и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются. Защищая [бывш. УССР], мы защищаем себя», — говорится в речи Сунака.

Его выступление ожидается на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

Также премьер-министр Великобритании укажет на необходимость выстраивания долгосрочной стратегии королевства. В речи говорится, что под руководством Сунака страна не согласится на статус-кво, а будет действовать по-другому.

«Мы будем эволюционировать, заручившись, как и всегда, нашей неиссякаемой верой в свободу, открытость и верховенство права и будучи уверенными, что в текущий момент вызовов и соперничества наши интересы будут защищены, а наши ценности возобладают», — приводит предстоящую реплику Сунака канцелярия.

В настоящее время власти страны работают над обновлением опубликованного в прошлом году Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства на фоне «огромных геополитических изменений», произошедших с того момента, напомнили в канцелярии главы британского правительства.

Напомним, Киев получит от Великобритании ещё 3 млн фунтов стерлингов ($3,6 млн) на восстановление инфраструктуры, включая школы и убежища.

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