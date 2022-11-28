Москва, , 02:05 — REGNUM В преддверии первого месяца зимы некоторые регионы России ожидают сильные морозы и обильные снегопады, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Так, мощный циклон надвигается на Камчатку — с начала рабочей недели прогнозируется сильный ветер, мокрый снег, метель, гололед.

В Приморье днём 28, ночью и днём 29 ноября ожидается комплекс неблагоприятных явлений с сильным гололёдом. На большей территории пройдут осадки в виде снега, дождя со снегом и дождя. Местами пройдут сильные осадки. 30 ноября похолодает до — 22 градусов.

На юге Росси погода будет также сложной. В Ростовской области — снег, снег с дождём, ветер, гололёд. На Черноморском побережье штормовой ветер. В Крыму — дождь, ветер до 15-20 м/с, в горах — мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральную часть России ожидают январские морозы из-за усиления монгольского антициклона, сообщил 27 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.