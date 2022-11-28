Названы личности погибших при крушении вертолёта в Тверской области

п. Вязовец, , 01:53 — REGNUM Заслуженный мастер самолётного спорта Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев погибли при крушении вертолёта возле посёлка Вязовец в Кесовогорском районе Тверской области. Воздушное судно обнаружили в поле на расстоянии порядка 300 км от дороги, сообщили «Известия».

Остатки вертолёта после крушения Skinnyde

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Звание мастера спорта 54-летний пилот получил в 2007 году. Он был абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолёте в классе «Advanced» и чемпионом Европы в командных соревнованиях.

Александр Курылев также участвовал в первом международном трансатлантическом перелёте, свершал кругосветное путешествие на вертолёте и имел медаль за вклад в развитие вертолётного спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, к селу Вязовец в Тверской области, где упал вертолёт Robinson R66, выехали сотрудники северного следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Они намерены осмотреть место происшествия, назначить необходимые экспертизы, предпринять действия для установления обстоятельств крушения воздушного судна.