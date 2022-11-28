Инфекционист: жители США отказываются от вакцинации от COVID-19 по политическим мотивам

Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Смертность от коронавирусной инфекции в США с доминирующей поддержкой Республиканской партии превзошла регионы, где преобладает поддержка Демократической партии. Об этом в беседе с телеканалом CBS сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С его слов, в медицине в национальных институтах здравоохранения США за 54 года он не видел, чтобы политические предпочтения очень сильно зависели от отказа или принятия «от спасающего жизнь вмешательства».

«С какой стати «красные» штаты оказались недостаточно вакцинированными, а «синие» штаты — достаточно хорошо вакцинированы и смертей в «красных» республиканских штатах больше, чем в «синих» демократических штатах», — добавил инфекционист.

Фаучи объясняет это тем, что уровень вакцинации населения, которое поддерживает республиканцев, стал ниже. Различия в политических предпочтениях не должны стать причиной заболеваемости граждан, убеждён он.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции, вероятнее всего, произошла из-за связанного с исследованием инцидента. Это следует из опубликованного промежуточного отчета комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

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