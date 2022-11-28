Следственный комитет проверяет обстоятельства крушения вертолёта под Тверью
Следователей отправили на место, где разбился вертолёт в Тверской области
Тверь,
28 ноября 2022, 01:40 — REGNUM К селу Вязовец в Тверской области, где упал вертолёт Robinson R66, выехали сотрудники северного следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Об этом 28 ноября сообщил телеграм-канал федерального ведомства.
Остатки вертолёта после крушения
Skinnyde
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По данным следствия, на борту воздушного судна находились два человека — 54-летний пилот и 47-летний пассажир. Оба они скончались на месте.
Следователи намерены осмотреть место происшествия, назначить необходимые экспертизы, предпринять действия для установления обстоятельств крушения воздушного судна.
Как сообщало ИА REGNUM, за штурвалом вертолёта Robinson потерпевшим крушение под Тверью, находился 54-летний Александр Курылёв. Вертолёт упал 27 ноября.
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.