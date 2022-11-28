Экс-командующий воздушно-десантных войск ВСУ Забродский не оставляет надежды вернуть Крым

Лондон, , 01:38 — REGNUM Генерал-лейтенант войск ВСУ Михаил Забродский заявил The Economist, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если бы мы распространяли наши планы в соцсетях и на телевидении, мы бы ничего не добились», — признался Забродский изданию.

Экс-командующий воздушно-десантных войск ВСУ до сих пор остаётся близким к процессу планирования военных действий ВСУ. Он заявляет, что операция по возвращению Крыма не только возможна, она готовилась к 2023 году.

«Когда именно может начаться операция — это другой вопрос: сначала нужно выиграть много сражений. Но история показывает, что оккупационным силам всегда трудно удержать Крым», — сказал замглавы оборонного комитета Верховной рады Забродский.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка киевского режима вернуть Крым под контроль территории б. УССР дорого обойдётся и может привести к расколу Киева и Запада. Такое мнение опубликовало 27 ноября британское издание Economist.