Глава МИД Китая призвал теснее взаимодействовать страны ШОС и БРИКС

Пекин, , 01:23 — REGNUM Странам, входящим в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС, необходимо больше сотрудничать и лучше координировать действия. Об этом заявил Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с российским послом Игорем Моргуловым, сообщил МИД КНР.

Флаги России и Китая Government ZA

Читайте также: МИД Китая: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию

«Необходимо усилить координацию и сотрудничество между государствами ШОС и БРИКС, защищать региональный и глобальный мир и стабильность», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что Россия и Китай не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ван И заявил, что РФ и КНР вместе «упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права».