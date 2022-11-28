Боевики дважды обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Дамаск, , 01:19 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб», — сказал он на брифинге.

Напомним, 11 ноября Олег Егоров сообщил о ликвидации 24 членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дераа (Сирия).

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