Осло, 28 ноября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Норвегия, несмотря на ситуацию вокруг территории б. УССР, сохранила «некоторые линии связи» с Россией. Об этом в СМИ заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, сообщает РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

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«Контакты между нашими странами, конечно, изменились после 24 февраля. В то же время мы сохранили некоторые линии связи, мы сотрудничаем в сфере рыболовства и вместе занимаемся спасательными операциями на море. Мы также поддерживали связи между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью», — пояснил глава министерства обороны Норвегии.

Грам считает, что в какой-то момент всё должно вернуться в норму, но опасается, что не так, как раньше, «потому что у этой ситуации есть также долгосрочные последствия». При этом министр добавил, что власти Норвегии не видят конкретной прямой военной угрозы для королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, норвежская компания Bergen Engines, отказавшаяся сотрудничать с Россией на фоне специальной военной операции, решила возобновить поставки запчастей российским компаниям для ремонта газовых турбин.