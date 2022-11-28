Белый дом заявил об особой способности Байдена продвигать в мире ценности США

Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Правительство США отметило особые заслуги американского президента Джо Байдена в выстраивании отношений с международными альянсами. Эта отличительная особенность в действиях нынешнего лидера страны помогает продвигать ценности США и укреплять НАТО, сообщил Белый дом в своём аккаунте Twitter.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

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«Американские альянсы и партнерства являются сильнейшими, чем когда-либо ранее, что стало отличительной особенностью подхода президента Байдена», — отметили там.

Сутью подхода называется «продвижение интересов и ценностей США в мире». В том числе заслугой Байдена видят усиление трансатлантического партнёрства, вступление в НАТО Швеции и Финляндии и укрепление блока в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября американским лидером Джо Байденом был проведён телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее он также общался по телефону с польским президентом Анджеем Дудой, предлагая Варшаве поддержку в расследовании инцидента с падением ракет в Польше.