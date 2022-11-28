Экс-президент США Трамп обвинил американское министерство юстиции в коррумпированности

Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Бывшему офицеру разведки Великобритании Кристоферу Стилу предлагали крупную сумму за ложь об экс-президенте США Дональде Трампе. Об этом бывший американский лидер заявил в своей соцсети Truth Social, он констатировал коррумпированность министерства юстиции страны.

Трамп Gage Skidmore

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«Министерство «юстиции» коррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу 1 млн долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы «добраться до Трампа», — написал бывший президент США.

Он также подчеркнул, что ведомство запрещало упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами: «было российской дезинформацией», когда они знают, что нет».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп планировал вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома, надеясь оттеснить потенциальных соперников из рядов Республиканской партии.