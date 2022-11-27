Трамп заявил о коррумпированности министерства юстиции США
Экс-президент США Трамп обвинил американское министерство юстиции в коррумпированности
Вашингтон, 28 ноября, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Бывшему офицеру разведки Великобритании Кристоферу Стилу предлагали крупную сумму за ложь об экс-президенте США Дональде Трампе. Об этом бывший американский лидер заявил в своей соцсети Truth Social, он констатировал коррумпированность министерства юстиции страны.
Читайте также: Трамп решил вновь бороться за Белый дом, пока республиканцы зализывают раны
Он также подчеркнул, что ведомство запрещало упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами: «Было российской дезинформацией», когда они знают, что нет».
Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп планировал вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома, надеясь оттеснить потенциальных соперников из рядов Республиканской партии.