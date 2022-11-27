Петропавловск-Камчатский, 28 ноября, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится проверка по факту пожара на борту судна в Охотском море. Возгорание произошло 27 ноября в 300 км от села Усть-Хайрюзово на Камчатке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

mrNilssen Огонь

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Пожар произошёл на большом морозильном траулере (БМРТ) Sunfish. На судне находятся 104 члена экипажа. Пострадавших нет, возгорание на судне локализовано, причины и размер ущерба устанавливаются.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар случился на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске.