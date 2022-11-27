Вашингтон, 28 ноября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. В связи с растущими издержками затягивание конфликта на территории бывш. УССР перестанет приносить выгоду США. Об этом пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По мнению автора статьи, обозревателя Хэла Брэндса, американские чиновники задумываются о том, что США уже получили все возможные плоды от кризиса на территории б. УССР. Со временем цена за ведение боевых действий будет только увеличиваться. Запасы оружия будут истощаться, и Вашингтон больше не сможет уделять внимание другим регионам, считает он.

Брэндс отмечает, что длительный конфликт обнажит проблемы американской оборонной промышленности. Обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Белого дома к прекращению военных действий в Европе.

Для получения помощи со стороны Запада киевский режим должен показать готовность к мирным переговорам, иначе США могут оказаться в невыгодном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты США проверяют поставляемое оружие Киеву, находясь безоружными вдалеке от линий фронта. При этом администрация Байдена сопротивляется отправке инспекторов глубже на территорию бывш. УССР, так как есть риск спровоцировать ещё большее разжигание военного конфликта.

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