Washington Post: немцы не желают больше помогать киевскому режиму из-за наплыва беженцев

Берлин, , 00:37 — REGNUM Жители Германии высказывают нежелание продолжать помогать Киеву — их тяготит нагрузка от гостеприимства и количество беженцев с территории б. УССР. Такое заключение сделала газета Washington Post после опроса рядовых немцев.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По мере того, как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приёма мигрантов, гостеприимство немцев по отношению к новым беженцам ослабевает», — пишет американское издание.

Отмечается, что немцы ещё выражают симпатию киевскому режиму, но значительная часть их уверена, что Берлин уже сделал достаточно или даже слишком много для жителей территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия приняли большее число беженцев с территории бывш. УССР, чем крупные европейские страны. Об этом в сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на эксперта по миграции Джеральда Кнауса.