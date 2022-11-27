Лондон, 28 ноября, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Попытка киевского режима вернуть Крым под контроль территории б. УССР дорого обойдётся и может привести к расколу между Киевом и Западом. Такое мнение опубликовало 27 ноября британское издание Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Попытка вернуть Крым стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — говорится в статье.

Там указывается, что сложность передачи Крыма в том числе признают и некоторые представители киевского режима, но не лидер бывш. УССР Владимир Зеленский. По версии издания, он, «возможно, загоняет себя в угол» заявлениями о возвращении полуострова.

В статье также упоминается председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, ранее заявлявший о низких шансах в ближайшее время передать Крым киевскому режиму. Американец также акцентировал внимание на зависимости успеха действий руководства территории бывш. УССР от США и поставляемого ими оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, расширенный контроль поставляемого киевскому режиму вооружения проводится американскими специалистами только в отношении отдельных видов оружия, содержащего «чувствительные технологии».