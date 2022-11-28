Испания и Германия сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Доха, , 00:19 — REGNUM В матче второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре сборные Испании и Германии сыграли вничью. Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 27 ноября.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Счёт в матче открыл на 62-й минуте нападающий испанской команды Альваро Морато. Ответный мяч забил в ворота на 83-й минуте нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг.

Испания с четырьмя очками после двух туров лидирует в турнирной таблице группы Е. Германия занимает четвёртую строчку, имея одно очко за две игры.

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