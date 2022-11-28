Установили личность пилота, который погиб при крушении вертолёта под Тверью
Стала известна фамилия пилота, который управлял разбившимся возле Твери вертолётом
Тверь,
28 ноября 2022, 00:01 — REGNUM За штурвалом вертолёта Robinson потерпевшим крушение под Тверью, находился 54-летний Александр Курылёв. Об этом сообщил телеграм-канал 112.
Разбившийся вертолёт
Icemanwcs
Читайте также: Под Тверью разбился вертолёт Robinson с двумя людьми на борту
Воздушное судно упало 27 ноября возле посёлка Вязовец в Тверской области. В вертолёте находились два человека, оба скончались на месте.
Идёт расследование авиапроисшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября также разбился вертолёт в восточной части Южной Кореи. На борту находились два пассажира, оба скорее всего погибли.
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.