Экс-посол ЛНР в России Мирошник: команда Зеленского пытается устранить конкурента в лице мэра Киева

Киев, , 00:06 — REGNUM Инцидент с пунктами обогрева в Киеве является попыткой команды Зеленского устранить конкурента в лице мэра столицы Виталия Кличко. Соответствующее предположение 27 ноября сделал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Родион Мирошник Council.gov.ru

В субботу, 26 ноября глава фракции правящей на территории бывш. УССР партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что за организацию пунктов обогрева должно быть стыдно киевским властям. В воскресенье, 27 ноября, он предложил мэру Киева провести совместную инспекцию и наладить их работу.

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«Здесь прекрасно всё: и попытки наши удары по сети доставки вооружений подать как борьбу с мирными гражданами, и оправдать попытку офиса президента убрать конкурента в лице Кличко, в сторону которого очень неровно дышит Зеленский. Когда это стало очень явно видно, Арахамию и выпихнули с кривым оправданием», — цитирует Мирошника ТАСС.

По мнению экс-посла, в лице Кличко Зеленский видит угрозу своему положению. Подбирая замену Зеленскому, западные хозяева могут склониться на сторону мэра Киева. Вдруг Зеленский вновь выкинет очередной финт типа «удара по Польше». Он не терпит конкуренции и готов любым способом расправиться с тем, кто покушается на его роль, добавил Мирошник.

Напомним, что мэрия Киева закрыла некоторые «пункты несокрушимости», что вызвало резкую критику партии «Слуга народа».

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