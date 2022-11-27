Минобороны Великобритании передаёт Киеву ракеты Brimstone 2 для остановки ВС России

Лондон, , 23:49 — REGNUM Оказываемая Великобританией военная помощь киевскому режиму, в том числе и передача высокоточных ракет Brimstone 2, должны остановить продвижение Вооруженных сил России. Об этом заявило минобороны Великобритании в Twitter.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стоимость одной ракеты Brimstone 2 оценивается в 175 тыс. евро. Она предназначена для запуска с самолёта и тогда дальность полёта составляет 60 км, но террористы киевского режима запускают её с наземных платформ. В таком случае дальность полёта Brimstone 2 сокращается в пять раз — до 12 км.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Великобритании подтвердило данные о передаче киевскому режиму партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения.