Минобороны Великобритании рассчитывает, что ракеты Brimstone 2 остановят РФ
Минобороны Великобритании передаёт Киеву ракеты Brimstone 2 для остановки ВС России
Лондон,
27 ноября 2022, 23:49 — REGNUM Оказываемая Великобританией военная помощь киевскому режиму, в том числе и передача высокоточных ракет Brimstone 2, должны остановить продвижение Вооруженных сил России. Об этом заявило минобороны Великобритании в Twitter.
Великобритания
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Стоимость одной ракеты Brimstone 2 оценивается в 175 тыс. евро. Она предназначена для запуска с самолёта и тогда дальность полёта составляет 60 км, но террористы киевского режима запускают её с наземных платформ. В таком случае дальность полёта Brimstone 2 сокращается в пять раз — до 12 км.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Великобритании подтвердило данные о передаче киевскому режиму партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.