Лондон, 27 ноября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Оказываемая Великобританией военная помощь киевскому режиму, в том числе и передача высокоточных ракет Brimstone-2, должна остановить продвижение Вооруженных сил России. Об этом заявило минобороны Великобритании в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Стоимость одной ракеты Brimstone-2 оценивается в 175 тыс. евро. Она предназначена для запуска с самолёта, и тогда дальность полёта составляет 60 км, но террористы киевского режима запускают её с наземных платформ. В таком случае дальность полёта Brimstone-2 сокращается в пять раз — до 12 км.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Великобритании подтвердило данные о передаче киевскому режиму партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения.