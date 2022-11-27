Москва, 27 ноября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Россия покажет реакцию на потолок цен на нефть, исходя из стоимости, которую установят западные страны. Такое мнение «Ленте. ру» высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. По его мнению, у Москвы есть планы не продавать нефть и газ вводящим ограничения странам.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Если страны Евросоюза последуют за Польшей и введут потолок в 30 долларов, то Россия однозначно перестанет продавать нефть. Если введут потолок в 65–70 долларов, то это и так примерно те же цены, по которым мы сейчас торгуем. Сейчас совершенно непонятно, что будет с идеей потолка и реакцией на это», — сказал аналитик Рыков.

При этом страны, вводящие потолок цен на нефть из России, в любом случае не смогут закупать её из-за эмбарго, которое вступает в силу 5 декабря. Мера рассчитана на третьи страны.

По мнению эксперта, из-за возможного сокращения спроса Россия будет вынуждена сокращать добычу нефти.

«Опасность представляет мировая рецессия, которая может понизить спрос на нефть на неопределенный срок. Это может способствовать тому, что добычу нефти придётся сокращать. Но это было бы нежелательно в большом объёме, поскольку потом будет достаточно трудно восстановить», — добавил Юрий Рыков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения в западных странах потолка цен на энергоресурсы. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.