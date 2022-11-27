Задавившая в Москве женщину с двумя детьми автомобилистка ответит за свои действия по УК РФ

Москва, , 23:44 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту наезда машины на женщину с детьми. Обстоятельства аварии будут расследовать в рамках статьи 264 УК РФ («Нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»), сообщило ГУ МВД столицы России.

Уголовное дело

Читайте также: В Москве машина сбила мать с двумя детьми

Мать детей погибла сразу после ДТП, её ребёнок 6-7 лет умер в машине скорой помощи. После аварии выжил только младенец, он не пострадал. По сведениям очевидца, автомобиль ехал быстро и налетел на тротуар, прижав мать с ребёнком. Коляска, в которой находился малыш, отлетела в сторону. Управлявшая автомобилем женщина утверждает, что потеряла сознание за рулём.

«По данному факту СУ УВД СЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст., проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло на улице Свободы в Москве. Машина влетела в пешеходов и перевернулась.