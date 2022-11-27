Киев, 27 ноября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции правящей на территории бывш. УССР партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил мэру Киева Виталию Кличко, обвинявшему политсилу в манипуляциях, наладить работу пунктов обогрева и провести их инспекцию.

Цитата из видео «Почему на переговорах с Россией Арахамия всегда в бейсболке» на YouTube Давид Арахамия

«Мы не дадим втянуть себя в политическую борьбу на тему киевских «пунктов несокрушимости» <…>. У меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки, и мы вместе с городским головой пойдём на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций», — написал Арахамия в своем тelegram-канале.

Депутат добавил, что его коллеги провели инспекцию пунктов обогрева, так как отчеты киевских властей отличались от сообщений местных жителей и СМИ. Арахамия назвал обустройство пунктов обогрева в Киеве совместным заданием.

«Это сделают либо власти города, либо мы найдём тех, кому небезразличны 3 млн киевлян. Нас, на самом деле, устраивают оба варианта. Но политической борьбы на этой теме не будет и быть не может», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM передавало, Давид Арахамия сообщил, что в Киеве из 530 пунктов обогрева закрыты свыше 100 объектов.

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