Президент Эрдоган высказался о возможности нормализации отношений с Сирией
Эрдоган высказался о возможности нормализации отношений с Сирией, подобно процессу с Египтом
Анкара,
27 ноября 2022, 23:21 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности скорой нормализации отношений с Сирией после сложившейся напряженности, отмечая, что в политике «не бывает обид».
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM
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«В ближайший период наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид», — цитирует выступление турецкого лидера на встрече с молодёжью агентство Anadolu в Twitter.
По словам Эрдогана, Турция не намерена разрывать контакты с сирийским правительством и готова возобновить отношения.
Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ.
История вопроса
До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.
После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.
Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.