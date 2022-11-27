Анкара, 27 ноября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности скорой нормализации отношений с Сирией после сложившейся напряженности, отмечая, что в политике «не бывает обид».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«В ближайший период наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид», — цитирует выступление турецкого лидера на встрече с молодёжью агентство Anadolu в Twitter.

По словам Эрдогана, Турция не намерена разрывать контакты с сирийским правительством и готова возобновить отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ.