Футбольные фанаты испортили светофоры и разбили несколько машин в столице Бельгии

Брюссель, , 23:07 — REGNUM Жители Брюсселя марокканского происхождения, бурно праздновавшие победу в футбольном матче между Бельгией и Марокко, устраивали беспорядки в течение двух часов. Погромы происходили в районе Брюсселя, где живёт много марокканцев, сообщило издание Belga.

Беспорядки

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Фанаты разбивали автомобили, испортили несколько светофоров. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомёты. В столкновениях пострадал журналист, он получил ожоги от использовавшейся во время беспорядков пиротехники.

«Десятки людей, некоторые из которых с закрытыми лицами, устроили беспорядки и столкновения с полицией, что подорвало общественный порядок. Протестующие использовали пиротехнику, бросали камни и бутылки, использовали дубинки и жгли мусорные контейнеры», — сообщила официальный представитель полиции Брюсселя Ильзе ван де Кейре.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября жители Брюсселя марокканского происхождения решили «ярко» отметить победу сборной Марокко над Бельгией в матче чемпионата мира по футболу. После окончания игры (2:0) футбольные фанаты стали бить витрины, переворачивать машины и жечь покрышки.