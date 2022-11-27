В Саратове в бар, в который не пустили добровольца в форме, пришли полицейские

Саратов, , 23:05 — REGNUM В пивбар Harat’s pub в Саратове, в который не пустили мужчину в военной форме, прибыла полиция. Об этом сообщают местные СМИ.

Бар Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

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Полицейские приостановили работу бара, начался опрос сотрудников. Очевидцы сообщают о большом количестве на месте происшествия машин полиции. В соцсетях пишут, что изымают алкоголь, а публика в баре — неоднозначная.

Подробности пока не известны. Официальные органы информацию не озвучивают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в бар не пустили добровольца в военной форме: ему заявили, что никто в форме (за исключением полицейской) по правилам заведения войти туда не может.