Саратов, 27 ноября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В пивбар Harat’s pub в Саратове, в который не пустили мужчину в военной форме, прибыла полиция. Об этом сообщают местные СМИ.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Бар

Читайте также: В Саратове в бар не пустили добровольца в военной форме

Полицейские приостановили работу бара, начался опрос сотрудников. Очевидцы сообщают о большом количестве на месте происшествия машин полиции. В соцсетях пишут, что изымают алкоголь, а публика в баре — неоднозначная.

Подробности пока неизвестны. Официальные органы информацию не оглашают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в бар не пустили добровольца в военной форме: ему заявили, что никто в форме (за исключением полицейской) по правилам заведения войти туда не может.