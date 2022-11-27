Вашингтон, 27 ноября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Расширенный контроль поставляемого киевскому режиму вооружения проводится американскими специалистами только в отношении отдельных видов оружия, содержащего «чувствительные технологии». Об этом сообщает газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

По данным издания, специалисты США проверяют поставляемое оружие Киеву, находясь безоружными вдалеке от линий фронта. При этом администрация Белого дома сопротивляется отправке инспекторов глубже на территорию бывш. УССР, так как есть риск спровоцировать ещё большее разжигание военного конфликта.

«Администрация Байдена твердо стоит на своём… не желая оказаться в ситуации, которая рискует быть интерпретирована Кремлём как прямое американское участие в военных действиях», — пишет издание.

Отмечается, что инспекции по расширенному контролю заключаются в отслеживании оружия по серийным номерам с целью подтверждения его нахождения на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg передавало, что ответственного за контроль над использованием оказываемой режиму Киева американской военной помощи нужно назначить Вашингтону.

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