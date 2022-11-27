Documento: Национальная служба разведки Греции прослушивала телефоны госслужащих

Афины , , 22:45 — REGNUM СМИ Греции продолжают раскрывать подробности прослушки телефонов руководителей различных ведомств и служб. Список опубликовала греческая оппозиционная газета Documento, сообщает ТАСС.

Греция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стало известно, что Национальная служба разведки Греции прослушивала телефоны министров, генеральных секретарей ведомств и советников министров, депутатов, экс-начальника полиции Греции, прокуроров, других государственных служащих, бизнесменов и телеведущих.

Отмечается, что это уже третий по счету список греков, за которыми следили с помощью нелегального программного обеспечения Predator.

Как сообщало ИА REGNUM, извинения принёс премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лидеру политической партии ПАСОК-КИНАЛ, депутату Европарламента Никосу Андрулакису в связи со слежкой за ним.