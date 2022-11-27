Неаполь, Италия, , 22:31 — REGNUM На итальянском острове Искья в Неаполитанском заливе продолжаются поиски семерых человек, которые пропали в результате схода оползня. Об этом сообщает агентство АNSА.

Зона оползня Greg Willis

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Отмечается, что в числе жертв — младенец трёх недель от роду. Всего из 11 пропавших без вести человек, обнаружены тела четырех, три из которых — дети разного возраста.

Число погибших увеличилось до пяти человек, поиски остальных продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где в результате оползня пострадали люди и были разрушены здания.