Глава парламента Чечни встретился с командованием полка «Север-Ахмат» и батальона «Запад-Ахмат»

Грозный, , 22:27 — REGNUM С командным составом полка «Север-Ахмат» и батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России встретились председатель парламента Чечни Магомед Даудов и вице-премьер правительства Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов. Об этом 27 ноября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подразделения «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Об обеспечении чеченских бойцов и обстановке на фронте доложили командиры специальных подразделений Зайнди Зингиев и Исмаил Агуев. Отмечается, что чеченские подразделения внесли и продолжают вносить весомый вклад в борьбу с киевским режимом. Благодаря их отваге и мужеству зачищены от нацистов Попасный, Мариуполь, Лисичанск и другие стратегически важные населенные пункты.

Вице-премьер правительства Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов подчеркнул мастерство и высокий профессионализм чеченских бойцов, а также выразил уверенность в победе земляков.

«Я всецело поддерживаю позицию Абузайда Висмурадова. Желаю бойцам удачи в решении боевых задач», — написал глава Чечни в своём телеграм-канале.

Напомним, 25 ноября из Грозного была направлена очередная группа добровольцев для участия в спецоперации.

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