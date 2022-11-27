Москва, 27 ноября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Киевский режим показал свою беспомощность, в том числе об этом свидетельствует то, что перебои с электроснабжением привели к увеличению числа случаев домашнего насилия на территории бывш. УССР. Такое мнение в своём телеграм-канале 27 ноября высказала директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Совет Федерации Мария Захарова

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«Помню, как Кулебище (глава МИД б. УССР Дмитрий Кулеба — прим. ИА REGNUM) радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим», — констатировала представитель МИД.

Ранее глава МВД на территории бывш. УССР Денис Монастырский заявил о росте числа случаев домашнего насилия из-за отсутствия света в домах.

Комментируя эту информацию, Мария Захарова усомнилась: «Или у них такая любовь?»

Как сообщало ИА REGNUM, Киевское правительство испытывает серьезные проблемы из-за отсутствия оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы, так как использованные резервы не получается восстановить с помощью поставок из других стран, заявил 26 ноября экс-министр энергетики Иван Плачков.