Анкара, , 21:57 — REGNUM 27 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган убежден, что исход операций вооруженных сил страны на севере Ирака и Сирии будет «благоприятным для Стамбула».

«Турция имеет право предпринимать всевозможные мероприятия для обеспечения собственной безопасности, безопасности своих границ. Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом», — подчеркнул Эрдоган, выступая перед журналистами в Стамбуле.

Напомним, 20 ноября власти Турции объявили о начале воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана».