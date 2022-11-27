Анкара, 27 ноября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. 27 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган убежден, что исход операций вооруженных сил страны на севере Ирака и в Сирии будет «благоприятным для Стамбула».

«Турция имеет право предпринимать всевозможные мероприятия для обеспечения собственной безопасности, безопасности своих границ. Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом», — подчеркнул Эрдоган, выступая перед журналистами в Стамбуле.

Напомним, 20 ноября власти Турции объявили о начале воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.