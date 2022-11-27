Лондон, 27 ноября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. На фоне энергокризиса жители Великобритании с октября 2022 года стали примерно на 10% меньше использовать электроэнергию и газ, сообщает 27 ноября Guardian со ссылкой на энергетические компании.

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Глава британского отделения компании E. ON Майкл Льюис отметил, что доля потребления снизилась от 10 до 15 процентов. Глава Telecom Plus Эндрю Линдси также рассказал о снижении потребления газа примерно на 10%.

Отмечается, что компании ожидают еще большего понижения на фоне кризиса.

Напомним, что ранее глава минфина страны Джереми Хант посоветовал англичанам понизить на 15% потребление электроэнергии для преодоления энергетического кризиса.