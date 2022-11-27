Эр-Райян, Катар, , 21:43 — REGNUM Сборная Хорватии по футболу со счетом 4:1 обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла 27 ноября на стадионе «Халифа» в Эр-Райяне.

Футбол José Goulão

Андрей Крамарич (36-я и 70-я минута), Марко Ливайя (44) и Ловро Майер (90+4) оказались в числе героев хорватской команды, забивших четыре гола в ворота соперников. В составе канадцев отличился Альфонсо Дэвис (2).

Ранее канадцы принимали участие в мировом первенстве только на турнире 1986 года, где проиграли во всех трех матчах. В первом туре нынешнего турнира канадская сборная уступила бельгийцам (0:1). Канадцы потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

Сборная Хорватии вышла на первое место в группе F, набрав 4 очка. Хорваты опережают марокканцев благодаря количеству забитых мячей. На третьем месте идут бельгийцы (3 очка), на четвертом — канадцы (0).