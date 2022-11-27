Саратов, 27 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Владельцы саратовского заведения, в который не пустили добровольца в военной форме, должны понести суровое наказание, написал 27 ноября в своем телеграм-канале депутат Госдумы Николай Панков («Единая Россия»).

Alexxx Malev Саратов

Он напомнил, что когда аналогичный инцидент произошел в Москве, охранник был уволен, а собственник приносил публичные извинения.

«Так как случай повторился, считаю, наказание должно быть жёстче», — объяснил Панков.

Как сообщалось ранее, владельцы одного из пабов Саратова отказались пускать в заведение добровольца в военной форме, мотивировав это тем, что по правилам заведения вход в какой бы то ни было форме, за исключением полицейской, в паб запрещен.

«Это недопустимо. Это предательство по отношению к нашим военным и убитым на Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей. А я пока сделаю запрос в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Мы не должны на это закрывать глаза», — отметил Панков.