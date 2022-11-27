Брюссель, 27 ноября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. 27 ноября жители Брюсселя марокканского происхождения решили «ярко» отметить победу сборной Марокко над Бельгией в матче чемпионата мира по футболу.

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После окончания игры (2:0) футбольные фанаты стали бить витрины, переворачивать машины и жечь покрышки. В итоге полиция Бельгии начала разгонять толпу с помощью светошумовых гранат и водомётов.

Напомним, что в последнем туре группового этапа чемпионата мира 2022 сборная Бельгии сыграет против Хорватии, а сборная Марокко — против Канады. Матчи пройдут 1 декабря.