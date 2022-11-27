Пологи, Запорожская область, 27 ноября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Город Пологи Запорожской области 26 и 27 ноября дважды подвергся массированным обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего шесть мирных жителей пострадали, сообщил в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ ведут обстрел

При этом 25 прилетов было зафиксировано в ночь на 26 ноября. Рано утром 27 ноября город вновь был обстрелян из американских РСЗО HIMARS. Сообщается о шести попаданиях.

Отмечается, что значительные повреждения получили административные здания МЧС и полиции, универмаг, общеобразовательная и спортивная школы, а также две неработающие больницы, пятиэтажный и частный жилые дома. Помимо этого, было частично отключено электроснабжение, наблюдаются перебои в работе мобильной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР 27 ноября из-за обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя.