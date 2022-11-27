Москва, 27 ноября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирана может пройти в 2023 году, рассказал журналистам 27 ноября глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дюков

Ранее предполагалось, что эта игра пройдет в ноябре 2022 года, однако по инициативе Ирана (сборная участвует в чемпионате мира в Катаре) она была перенесена.

Осенью 2022 года отстраненная от международных турниров по политическим причинам сборная России провела три товарищеских матча: с командами Киргизии (2:1), Таджикистана и Узбекистана (в обоих матчах — 0:0).

Сборная Ирана после двух туров группового этапа чемпионата мира занимает в своей группе второе место, отставая на одно очко от сборной Англии.