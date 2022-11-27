Киев, , 20:52 — REGNUM Мобильная связь на территории бывшей УССР находится в стадии восстановления. По состоянию на 27 ноября, доступность базовых станций мобильной связи превышает 83%, объявила Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

Вышка мобильной связи Pixabay.com

Несмотря на это, население Одесской области, где к утру доступны были около 70% базовых станций мобильных операторов, все ещё может испытывать трудности при совершении звонков, отметили в службе. Кроме того, в Запорожской области (временно частично оккупированный Киевом регион России) лишь половина базовых станций киевских мобильных операторов осуществляют работу в нормальном режиме, заявили в Госспецсвязи.

В остальных контролируемых Киевом регионах, согласно сообщению службы, уровень доступности сетей колеблется в диапазоне от 70% до 90%.