Брюссель, 27 ноября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. 27 ноября Еврокомиссия представила проект документа, предусматривающий введение налога на вейпинг в рамках изменённой системы налогообложения в табачной индустрии. Кроме того, в государствах с низкими налогами на сигареты будут удвоены акцизы.

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Минимальный акцизный сбор ЕС на сигареты вырастет вдвое до 3,6 евро за пачку из 20 штук, что приведет к росту цен в странах Восточной Европы, где одна пачка стоит в среднем 3 евро. Кроме того, обновление директивы ЕС также приведет налогообложение новых продуктов для курения, таких как вейпы и разогретый табак, в соответствие с нормами для сигарет.

Согласно проекту Еврокомиссии, на более крепкие продукты для вейпинга будет взиматься акцизная пошлина в размере не менее 40%, в то время как на менее крепкие вейпы будет взиматься 20-процентная пошлина. Табачные изделия с подогревом будут облагаться 55-процентной пошлиной или налоговой ставкой в размере 91 евро за каждую тысячу проданных единиц.

Ожидается, что рост налогов на сигареты принесет государствам-членам ЕС дополнительные 9,3 миллиарда евро.