Оттава, , 20:19 — REGNUM Сборная Канады по теннису впервые в истории выиграла кубок Дэвиса, обыграв 27 ноября Австралию со счетом 2-0 в финальном матче.

Теннис

Во время второй встречи финала, проходившего в испанской Малаге 27 ноября, Феликс Оже-Альяссим со счетом 6:3, 6:4 обыграл Алекса де Минора. Ранее в этот же Денис Шаповалов со счетом 6:2, 6:4 переиграл Танаси Коккинакиса.

Также в турнире принимали участие Вашек Поспишил, Алексис Галарно и Габриел Диалло. В четвертьфинале канадцы обошли Германию (2-1), а в полуфинале — итальянцев (2-1).

Напомним, что в 2022 году Канада также выиграла командный Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Кубок Дэвиса с 1990 года является крупнейшим международным командным турниром в мужском теннисе. При этом сборная США взяла первое место рекордные 32 раза.